Kindertollitäten stürmen das Kreishaus

Rhein-Sieg-Kreis. Mit dem Empfang der Kinderprinzenpaare fällt im Siegburger Kreishaus der Startschuss für die tollen Tage. Rund 70 Tollitäten bekommen den Kreisorden.

Von Sofia Grillo, 22.02.2017

Die Pänz im Rhein-Sieg-Kreis haben sich in Schale geworfen: Der Landrat hatte am Dienstag zum Kinderprinzenempfang eingeladen. 18 Kinderprinzenpaare, sieben Kinderprinzessinnen und ein Kinderdreigestirn kamen der Einladung mitsamt ihrem Gefolge nach.

Die jecken Pänz reisten aus den Städten und Gemeinden des Rhein-Sieg-Kreises und aus Bonn an und erhielten von Landrat Sebastian Schuster und Vizelandrätin Notburga Kunert im Kasino des Kreishauses den Karnevalsorden des Rhein-Sieg-Kreises mit dem diesjährigen Motto „Wir surfen auf der schnellen Welle“.

An rund 70 Kindertollitäten verteilten Kunert und Schuster beim Empfang die Orden. Beide hatten nach dem Empfang der Kinderprinzen ebenfalls schwere Last um den Hals zu tragen: Die Kinder brachten auch jeweils ihre eigenen Karnevalsorden mit und gaben sie an den Landrat und die Vizelandrätin weiter.

Schuster begrüßte die rund 250 Gäste: „Wir haben hier den größten Kinderprinzenempfang im Rheinland und damit auch gleichzeitig den größten in der ganzen Welt.“ Mit diesen Worten konnte das Programm beginnen.

Die Burggarde Troisdorf-Spich, die Tanzgruppen der Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß Hänscheid und die Kinder- und Jugendtanzcorps der KG Löstige Geselle von 1946 aus Bad Honnef füllten mit ihren Darbietungen den Nachmittag der Kinderprinzenpaare. Auch die Kinder aus dem Kinderheim Pauline von Mallinckrodt Siegburg traten auf: Als Schneemänner verkleidet tanzten die Pauline-Funken, 14 Kinder im Alter von zwölf bis 16 Jahren, zu einem Winterthema. Sitzungspräsident Hans-Hermann Klein von der KG „Für uns Pänz“ aus Neunkirchen-Seelscheid führte durch das Programm.

Seit rund 17 Jahren ist er schon der Präsident für den Kinderprinzenempfang. Für ihn sei das Ereignis immer etwas ganz Besonderes: „Hier lernt sich der Karnevalsnachwuchs des ganzen Rhein-Sieg-Kreises kennen.“ Die Kinder könnten somit Kontakte zu anderen Vereinen knüpfen. Mit dem Nachwuchs habe der Karneval im Rhein-Sieg-Kreis keinerlei Probleme, so Klein. Das sei vor allem ein großer Verdienst der Karnevalsgesellschaften. „Jedes Jahr machen sie die Kinder von A bis Z mit den Traditionen des Karnevals bekannt und bringen ihnen Tänze und Reden bei“, sagte Klein.