Polizei ermittelt

Die Feuerwehr ist in der Nacht zu Mittwoch zu einem Brand in Siegburg ausgerückt.

Siegburg. In Siegburg haben in der Nacht zu Mittwoch drei Fahrzeuge auf einem umzäunten Industriegelände gebrannt. In den vergangenen Wochen kam es in der dortigen Umgebung immer wieder zu Bränden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.08.2017

Auf einem umzäunten Gelände in Siegburg haben in der Nacht zu Mittwoch drei Fahrzeuge gebrannt. Anwohner hatten gegen 3 Uhr Knallgeräusche und Flammen in der Industriestraße auf einem Werkstattgelände im Siegburger Stadtteil Zange wahrgenommen und daraufhin die Feuerwehr und die Polizei alarmiert.

Aus bislang ungeklärter Ursache sind auf dem Gelände zwei Transporter und ein Pkw in Brand geraten. Bei einem der Transporter handelt es sich um ein Mannschaftstransportfahrzeug des THW Ortsverbandes Siegburg, das zur Reparatur dort abgestellt war und komplett ausbrannte.Nachdem die Siegburger Feuerwehr sich über das Eingangstor Zugang zum Gelände verschafft hatte, konnten die Flammen schnell eingedämmt werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ob das Feuer in Verbindung mit der Brandserie im benachbarten Sankt Augustiner Stadtteil Menden steht, ist unklar. Dort haben am späten Sonntagabend auf mehr als 50 Quadratmetern mehrere Meter hoch gestapelte Paletten im Sägewerk gebrannt. Insgesamt 60 Wehrleute waren bis in den frühen Morgenstunden im Einsatz.

Bereits in der Nacht zum 14. Juli ist ein am Mendener Schützenhaus geparkter Lastwagen in Flammen aufgegangen. Die Polizei vermutete Brandstiftung. Schadenshöhe: mehr als 50 000 Euro. Kurz nach Mitternacht hatte am 28. Juli ein Großbrand einen Supermarkt an der Fritz-Schröder-Straße zerstört. Auch diesmal soll der Brand gelegt worden sein, so die Polizei, die von einer Schadenssumme von mehr als einer Million Euro ausgeht.

Am 15. August zündeten bislang Unbekannte am frühen Morgen drei Altkleidercontainer an der Siegstraße in der Nähe der anderen Brandorte an und erzeugten mehr als 1500 Euro Schaden. Längst geht im Ort die Sorge vor einem Brandstifter um. Eine Sorge, die auch die Polizei teilt, wie Polizeisprecher Burkhard Rick auf Nachfrage sagte: „Da auch in vorgelagerten Fällen von vorsätzlicher Brandlegung ausgegangen wird, prüfen wir einen Zusammenhang der Taten und konzentrieren die Ermittlungen.“