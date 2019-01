Verkehrsunfall auf der Zeithstraße

Bonn. Eine Autofahrerin hat am Donnerstagmorgen ein Straßenschild auf der Zeithstraße in Siegburg-Stallberg umgefahren. Sie war beim Abbiegen von der Fahrbahn abgekommen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 31.01.2019

Eine junge Frau ist am Donnerstagmorgen mit ihrem Audi in Siegburg-Stallberg von der Straße abgekommen und in ein Straßenschild gefahren. Dabei brach an der Fahrerseite ihres Wagens der Seitenspiegel ab.

Die Fahrerin wurde leicht verletzt, wollte aber selbst in ein Krankenhaus fahren. Neben der Polizei war das Ordnungsamt vor Ort, um sich um das umgestürzte Straßenschild zu kümmern.