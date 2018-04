Folgenschwerer Zusammenprall

Siegburg. Ein 36-jähriger Radfahrer ist in Siegburg auf einen abbiegenden Pkw aufgefahren und hat sich dabei schwer verletzt. Der Autofahrer hatte den Rennradfahrer beim Einbiegen in eine Grundstückszufahrt übersehen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.04.2018

Am Freitagnachmittag, 19. April, gegen 16:20 Uhr fuhr ein 52-jähriger Hennefer mit seinem Pkw auf der Frankfurter Straße aus Hennef kommend in Richtung der Siegburger Innenstadt. Nahe der Einmündung zur Schumannstraße bog er nach rechts auf eine Grundstückszufahrt ab. Dabei übersah er einen Rennradfahrer, der auf dem parallel verlaufenden Fahrradschutzstreifen in gleicher Richtung unterwegs war.

Der 36-jährige Radler aus Ruppichteroth konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und prallte in die Seite des Pkw. Durch den Aufprall wurde der 36-Jährige schwer verletzt. Die Besatzung eines alarmierten Rettungswagens zog einen Notarzt hinzu. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der Ruppichterother zur Behandlung in eine Bonner Klinik gebracht.