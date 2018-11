Siegburger leicht verletzt

Siegburg. In Siegburg-Kaldauen ist es am Mittwochnachmittag zu einem Unfall gekommen. Ein Autofahrer landete mit seinem Auto in einem Feld und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Unfallverursacher flüchtete offenbar.

Von general-anzeiger-bonn.de, 14.11.2018

Die Polizei sucht in Siegburg nach einem flüchtigen Autofahrer. Dieser war nach ersten Informationen der Polizei gegen 16 Uhr mit seinem Kleinwagen auf der Wahnbachtalstraße in Kaldauen unterwegs und bog nach links in die Straße "Am Abtshof" ein. Dabei übersah er offenbar einen entgegenkommenden Audi und nahm diesem die Vorfahrt.

Wie die Polizei mitteilte, riss der 22-jährige Audifahrer nach ersten Erkenntnissen sein Lenkrad herum, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei fuhr er dann über eine Verkehrsinsel und landete in einer zwei Meter tiefen Böschung. Laut Polizei flog er dabei von der Straße ins Feld etwa fünf Meter durch die Luft, verfehlte nur knapp einen Baum und landete wieder auf den vier Rädern.

Der junge Siegburger erlitt bei dem Unfall Gesichts- und Knieverletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei geht davon aus, dass der Unfallverursacher seine Fahrt in die angrenzende Wohnsiedlung fortsetzte. Das Unfallopfer konnte nur angeben, dass es sich um einen Kleinwagen handelte. Die Polizei fahndet nach dem Flüchtigen.