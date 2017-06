A3: Autobahn gesperrt

Siegburg. Der Landesbetrieb Straßen NRW arbeitet von Samstagabend, 22 Uhr, bis Montagmorgen, 5 Uhr, zwischen Siegburg und Lohmar an Brücken und Straßen. In Folge dessen kommt es zur Sperrung der A3.

Die Autobahn 3 ist ab Samstagabend in Fahrtrichtung Köln zwischen dem Kreuz Bonn/Siegburg und der Anschlussstelle Lohmar gesperrt. Wie der Landesbetrieb Straßen NRW mitteilte, machen von Samstagabend, 22 Uhr, bis Montagmorgen, 5 Uhr, Sanierungsarbeiten an der Siegbrücke der A3 die Sperrung unabdingbar.

Seit Ende Januar lässt Straßen NRW die Brücke an der Wahnbachtalstraße von unten verstärken. Sie ist eines von 33 Bauwerken der A3, die im Zuge der Nachbesserungsrichtlinie des Bundes zwischen der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz und dem Autobahndreieck Köln-Heumar saniert werden müssen. Zwölf weitere Brücken müssen komplett erneuert werden. Schilder mit rotem Punkt leiten den Verkehr über die A 560 und die A 59 um.

Zu einer weiteren Sperrung kommt es ab Montag, 12. Juni, während der Sanierungsarbeiten auf der B 56. Bis Samstag, 17. Juni, sperrt der Landesbetrieb in Fahrrichtung Sankt Augustin die Anschlussstelle Siegburg/Troisdorf. Das heißt, es ist nicht möglich, zur Luisenstraße (B 8) abzufahren oder von der Luisenstraße auf die Nordumgehung in Richtung Sankt Augustin aufzufahren.

Die Umleitungen sind mit blauem Punkt ausgewiesen. Die Stadt Siegburg teilt zudem mit, dass am Mittwoch, 14. Juni, eine Tagesbaustelle den Verkehr auf der B 56 in Schreck behindert. An der Kreuzung zur Braschosser Straße ist nur eine Spur frei. Eine Baustellenampel regelt den Verkehr.