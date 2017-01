26.01.2017 Siegburg. Bei einem Unfall in Siegburg ist am Donnerstagabend ein elfjähriger Junge verletzt worden. Ein Autofahrer übersah beim Abbiegen den Jungen auf seinem Fahrrad. Er wurde unter dem Wagen eingeklemmt.

Zu einem Unfall ist es am Donnerstagabend an der Ecke "An der Seeswacholdern" und Seehofstraße in Siegburg gekommen. Nach Angaben der Polizei hatte ein 47-jähriger Autofahrer beim Linksabbiegen einen ihm entgegenkommenden Elfjährigen übersehen. Der Junge war auf seinem Fahrrad unterwegs und kollidierte mit dem Auto.

Beim Sturz geriet der Junge unter das Auto, wurde wenige Meter mitgeschleift und blieb eingeklemmt unter dem Volvo liegen. Die Feuerwehr musste den Wagen anheben, um den Jungen zu befreien. Nach Angaben der Polizei war er ansprechbar und wurde in die Kinderklinik eingeliefert. Der 47-jährige Volvo-Fahrer blieb unverletzt, eine 19-jährige Zeugin erlitt einen Schock. Auch sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

"Der Junge trug einen Helm mit blinkenden Leuchten, am Fahrrad war ein Rücklicht angebracht, das Vorderlicht fehlte", so die Polizei in ihrer Mitteilung. Das Fahrrad wurde bei dem Unfall komplett zerstört, aufgrund des Unfalls und der Unfallaufnahme kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen.