Rhein-Sieg-Kreis. Wegen Schweißarbeiten an der Aggerbrücke ist die A3 zwischen Rösrath und Lohmar in Richtung Frankfurt ab dem 27. März nachts nicht befahrbar. Bereits am Wochenende ist die Anschlussstelle Sankt Augustin der A560 gesperrt.

Autofahrer müssen sich auf den Autobahnen in den kommenden Tagen zum Teil auf Behinderungen einstellen. Ab Montag, 27. März, ist die A3 in Richtung Frankfurt zwischen den Anschlussstellen Rösrath und Lohmar nachts von 22 bis 5 Uhr gesperrt. Die Arbeiten dauern laut Regionalniederlassung Rhein-Berg des Landesbetriebs Straßen NRW bis zum 31. März. Eine örtliche Umleitung erfolgt über die U8, der Fernverkehr soll großräumig über die A59 und A560 ausweichen.

Hintergrund seien Schweißarbeiten an der Aggerbrücke, die nur unter Ausschluss des Verkehrs erfolgen könnten, so der Landesbetrieb. Wie berichtet, sind alle Brückenbauwerke der A3 zwischen der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz und dem Autobahndreieck Köln-Heumar überprüft worden. Von den 45 Brücken müssen zwölf komplett erneuert werden, die anderen müssen saniert oder nachgebessert werden. Die Arbeiten an der Aggerbrücke sollen bis etwa Sommer 2017 dauern und haben ein Auftragsvolumen von rund 1,4 Millionen Euro.

Bereits ab Freitag, 24. März, 20 Uhr, kommt es auf der A560 in Fahrtrichtung Bonn zu Behinderungen. Bis Montag, 27. März, 5 Uhr, ist die Anschlussstelle Sankt Augustin gesperrt. Dort lässt Straßen NRW die Fahrbahndecke erneuern. Zudem steht auf der A560 im Anschlussbereich nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Umleitungen sind mit einem roten Punkt ausgeschildert.