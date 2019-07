Siegburg. Aus bislang unbekannten Gründen ist ein Autofahrer am Montagmorgen auf der Dammstraße in Siegburg in den Gegenverkehr geraten und mit zwei Lastwagen kollidiert. Es gab keine Verletzten.

Von general-anzeiger-bonn.de, 01.07.2019

Zu einem Unfall ist es am Montagmorgen auf der Dammstraße in Siegburg gekommen. Nach Erstinformationen vor Ort war ein 45-Jähriger gegen 6.10 Uhr aus bisher unbekannten Gründen in den Gegenverkehr geraten. Dort kollidierte er mit zwei Lastwagen. Dabei wurde der Lkw eines 57 Jahre alten Mannes so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Einen Totalschaden stellten die Einsatzkräfte vor Ort bei dem Auto des Unfallverursachers fest. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein besitzt. Nach ersten Erkenntnissen ist er alkoholisiert gefahren. Zur Blutabnahme brachten die Beamten den Mann in ein Krankenhaus. Der Verkehr wird derzeit an der Unfallstelle vorbeigeführt.

