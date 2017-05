Aus Einfahrt entwendet

SIEGBURG. Unbekannte haben im Siegburger Stadtteil Kaldauen einen BMW X5 im Wert von 50.000 Euro gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.05.2017

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Siegburg einen drei Jahre alten weißen BMW X5 gestohlen. Laut Polizei stand der Wagen in der Einfahrt des Hauses vom Besitzer an der Brüder-Busch-Straße in Kaldauen. Gegen 7 Uhr stellte die Ehefrau am Mittwochmorgen fest, dass der Wagen mit dem amtlichen Kennzeichen SU-NX... gestohlen worden war.

Hinweise, wie das rund 50.000 Euro teure Auto entwendet wurde, liegen laut Polizei nicht vor. Der Ehefrau sei allerdings in der Nacht gegen 4 Uhr aufgefallen, dass der Bewegungsmelder der Außenbeleuchtung angesprungen war. Möglicherweise aktivierten ihn die Autodiebe. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter 02241/5413121.