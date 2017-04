Diebstahl in Siegburg

SIEGBURG. Ein weißer BMW im Wert von 50.000 Euro ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Hubertusstraße in Siegburg gestohlen worden. Den mutmaßlichen Täter fand die Polizei kurz darauf hinter einem Baum. Die Suche nach möglichen Mittätern läuft.

07.04.2017

Gegen 3.45 Uhr ist in der Nacht von Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Siegburger Hubertusstraße ein weißer BMW gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, haben sich die Täter vermutlich das Prinzip der Funkstreckenverlängerung zu Nutze gemacht, um den rund 50.000 Euro teuren Pkw ohne Schlüssel fahren zu können. Den Diebstahl bemerkte der Autobesitzer selbst.

Die alarmierte Polizei konnte das Auto im Nachtigallenweg verlassen und geöffnet auffinden. Sie stellte den Wagen zu Spurensicherung sicher. Die weitergehende Fahndung führte sie schließlich zum mutmaßlichen Täter, den die Beamten auf der Alexianerallee festnehmen konnten. Der 24-jährige Tatverdächtige hatte sich dort hinter einem Baum versteckt und ließ sich widerstandslos festnehmen.

Bei der Durchsuchung seines Rucksacks fand die Polizei zwei technische Geräte, die verhindern, dass Funksignale vom Pkw ausgesendet werden können und somit verhindern, dass der Wagen über eine GPS geortet werden kann. Geräte zur Funkstreckenverlängerung fanden die Beamten bei dem Mann jedoch nicht.

Die Polizei vermutet daher, dass er einen oder mehrere Mittäter hatte, dem die Flucht gelang. Der 24-Jährige ist im Bereich der Kfz-Delikte polizeibekannt. Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen kam er zunächst auf freien Fuß. Die Suche nach möglichen Mittätern läuft. Zeugen, die im Bereich Siegburg-Wolsdorf verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 02241/5413121 bei der Polizei zu melden. (ga)