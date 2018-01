Werke im KSI und im Stadtmuseum zu sehen

Der Maler, Bildhauer und Grafiker Markus Lüpertz wurde am 25. April 1941 in Reichenberg geboren. Seine künstlerische Ausbildung begann mit einem Studium an der Werkkunstschule Krefeld (1956-61) und einem halbjährigen Studienaufenthalt mit Exmatrikulation in Düsseldorf. Er war freischaffender Künstler in Berlin und gründete dort 1964 mit elf Künstlern die Selbsthilfegalerie „Großgörschen 35“. Ab 1974 nahm er eine Professur für Malerei in Karlsruhe an, 1983 in Salzburg und 1986 in Düsseldorf. Von 1988 bis 2009 war er Rektor der staatlichen Kunstakademie in Düsseldorf.

Lüpertz zählt zu den bedeutendsten deutschen Künstlern der Gegenwart. Seine Gemälde und Skulpturen sind überall auf der Welt zu finden. Bekannte Skulpturen sind der „Mercurius“ vor dem Posttower, die „Hommage an Beethoven“ im Bonner Stadtgarten, der „Herkules“ auf dem Förderturm der Zeche Nordstein in Gelsenkirchen, die Mozart-Hommage in Salzburg und das Wandbild „Die sechs Tugenden“ im Foyer des Kanzleramts. Er tritt gerne als Dandy mit Silberknauf am Gehstock auf und ist dafür bekannt, dass er seinen eigenen Geniekult pflegt.