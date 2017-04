Fotowettbewerb im Rhein-Sieg-Kreis

Rhein-Sieg-Kreis. Beim Fotowettbewerb des Rhein-Sieg-Kreises kürte die Jury die Gewinner der diesjährigen Aktion: Der Sieger lichtete das Drachenfels-Plateau in besonderer Abendstimmung ab. Auch die Zweitplatzierte überzeugte mit ihrem Fotomotiv.

Die Art der Kamera ist für Juror Dominique Müller-Grote nicht entscheidend. Es sei vielmehr der Blick des Fotografen, der ein gutes Foto ausmache. Seine drei Mitstreiter in der Jury des erstmals ausgelobten Fotowettbewerbs des Rhein-Sieg-Kreises pflichten ihm bei. Einen Vormittag lang haben sie rund 200 eingesandte Aufnahmen gesichtet.

Allesamt zeigten die für den jeweiligen Fotografen „schönste Kreisecke“. Darunter drei Hobby-Fotografen, die ihren Blick fürs Motiv in besonderem Maße bewiesen – und sich damit unter 68 Bewerbern durchgesetzt haben. Die ersten drei Preise im Fotowettbewerb „Meine schönste Kreisecke“ gehen an Michael Erner (Windhagen), Wilhelmine Schmitz (Lohmar) und Winfried Stephan ( Sankt Augustin).

„Es gibt ganz viele schöne Ecken im Kreis, allein mit unseren drei Naturparks haben wir einiges zu bieten“, sagte Landrat Sebastian Schuster am Mittwoch bei der Preisverleihung. Es zöge Menschen aus aller Welt in die Region, um diese Schönheiten zu fotografieren, der Drachenfels etwa sei eines dieser begehrten Motive. Der Gedanke, einen Fotowettbewerb auszuschreiben, lag auf der Hand. Im Spätsommer 2016 rief der Kreis Hobby-Fotografen dazu auf, die Region in all ihren Facetten mit ihren Besonderheiten und Schönheiten einzufangen. Das Motiv musste aus dem Kreis sein, der Fotograf nicht. Bis Ende 2016 gingen 83 Einsendungen ein, 68 kamen schließlich in die Wertung.

Die Vielfalt der Motive und die Qualität der eingereichten Aufnahmen hat die Jury, in der neben GA-Fotograf Holger Arndt, Hennefs Stadtsprecher Dominique Müller-Grote und der Künstler und Verleger Reinhard Zado saßen, überrascht. Und sie spiegelt sich in den Siegerfotos wieder. „Drei sehr unterschiedliche Fotos haben das Rennen gemacht“, sagte Schuster. In der Jury habe jeder eine andere Vorliebe gehabt. Gleichwohl sei die Entscheidung einstimmig gefallen.

Siegerfoto vom Drachenfels

Die faszinierende Stimmung der „blauen Stunde“ kurz nach Sonnenuntergang hat Michael Erner für sein Siegerfoto genutzt. „Ich war mit einem Studienkollegen auf dem neu gestalteten Drachenfels-Plateau, um Fotos zu machen“, erinnert er sich an jenen Oktobertag 2015. Irgendwann habe er den Blick vom Bonner Panorama ab- und dem Kubus zugewandt – und die nun mit 300 Euro prämierte Spiegelung fotografiert. Die Teilnahme an einem Wettbewerb war für den studierten Technikjournalisten eine Premiere. „Dass es gleich der erste Platz wird, hätte ich nicht erwartet“, sagte er .

Mit Bildschnitt und der besonderen Tiefe in ihrer Aufnahme vom Herrenteich im Wahnbachtal hat Wilhelmine Schmitz aus Lohmar die Jury überzeugt. Ehemann Günter nahm die 200 Euro Preisgeld stellvertretend für die erkrankte Zweitplatzierte in Empfang. Das Ehepaar zieht häufig gemeinsam los, um die Schönheit der Region einzufangen.

„Sie macht knips, knips, knips“, sagt Schmitz über seine Frau und beweist dabei den besonderen Fotografenblick. Mit dem hat auch Winfried Stephan aus Sankt Augustin die Jury überzeugt und den mit 100 Euro dotierten dritten Platz gewonnen. Am zweiten Advent war er mit seiner Frau zum Kloster Heisterbacher gewandert und fasziniert von der von Raureif überzogenen Landschaft.

Der Fotowettbewerb soll keine einmalige Aktion bleiben. „Im Sommer schreiben wir ihn erneut aus“, so Schuster. Dann indes mit einem thematischen Schwerpunkt als Leitfaden für die Fotografen.