Marktpassage Siegburg

Bei der Auseinandersetzung vor einer Disko in der Siegburger Marktpassage ist ein Mann schwer verletzt worden.

17.12.2016 Siegburg. In der Nacht zu Samstag ist eine Auseinandersetzung zwischen Türstehern und Gästen vor einer Siegburger Diskothek eskaliert. Eine Personen wurde schwer verletzt.

Polizei und Rettungsdienst rückten gegen 1 Uhr in die Martkpassage aus. Laut Polizeiinformation fanden die Einsatzkräfte dort einen 24 Jahre alten Mann aus Hennef, der blutend am Boden lag. Spätere Ermittlungen ließen darauf schließen, dass ihn ein 38-jähriger Türsteher mit einem Absperrpfosten niedergeschlagen hatte. Mit einer blutenden Kopfverletzung wurde der 24-Jährige zur Behandlung in eine Bonner Klinik gebracht.

Den Polizeiinformationen zufolge hatte die Auseinandersetzung zwischen Gästen und Türstehern zunächst in der Diskothek begonnen und sich dann nach draußen verlagert. Der Grund für die Auseinandersetzung ist bislang nicht bekannt. Auch die genaue Zahl der Personen, die an dem Streit beteiligt waren, ist noch unklar. Bislang sind drei Personen aktenkundig, die aktiv beteiligt waren und auch verletzt wurden. Neben dem 38-jährigen Türsteher und dem 24 Jahre alten Mann aus Hennef zählt dazu ein 29-Jähriger aus Köln.

Da die Emotionen der Beteiligten hochkochten und eine weitere Eskalation befürchtet wurde, forderten die Einsatzkräfte Unterstützung an. Mit deren Hilfe konnte die Situation beruhigt werden. Der 38-jährige Kölner wurde vorläufig festgenommen. Gegen die drei Männer wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. (pan)