Vergebliche Liebesmühe

Bonn/Region. Wer kennt sie nicht, die lästige Parkplatzsuche am Abend? Besonders in der Innenstadt mangelt es an Parkplätzen. Da kann einem schon mal hinter dem Steuer der Kragen platzen.

Von Nathalie Dreschke, 06.04.2018

Fairerweise muss ich an dieser Stelle zugeben, dass auch ich heute auf dem Weg zur Arbeit nach 40 Minuten erfolgloser Suche kurz davor war, mein Auto entnervt irgendwo am Straßenrand abzustellen.

Folgendes Szenario ist vermutlich noch nervenaufreibender: Man wohnt in der Nähe der Innenstadt, hat eine Garage am Haus und freut sich, dass das abendliche Herumkurven entfällt, biegt in seine Straße ein und zack – ein fremdes Auto parkt demonstrativ vor der Einfahrt. Und das ständig aufs Neue. Was tun?

Jedes Mal den Abschleppdienst rufen? Ein lautes Hupkonzert veranstalten, bis sich der Übeltäter angesprochen fühlt? Oder ein lustiges, selbst geschriebenes Schild unter das gelbe, offensichtlich nicht aussagekräftige "Einfahrt-freihalten"-Schild hängen? Richtig: Option Nummer drei! Wachsmalstifte raus und ran an die Arbeit. Kurz, knackig und humorvoll soll es sein.

Das Ergebnis: In schwarzer Schrift auf weißem Papier: "Heute wirklich!", daneben noch ein rot umrandetes und durchgestrichenes "P" für "Parken verboten", und fertig ist das Kunstwerk! Noch schnell in Klarsichtfolie gesteckt, damit es bei Regen bloß nicht aufweicht und voilà: "Einfahrt freihalten – Heute wirklich" ziert nun das Garagentor. Das müsste ausreichen, um nicht nur am Abend entspannt in die eigene Garage fahren zu können, sondern auch um den Titel "tollster Nachbar" zu erhalten.

Neun Stunden vergehen, der kreative Anwohner biegt guter Dinge in die Straße ein, und erneut parkt ein fremdes Auto seelenruhig vor seiner Garageneinfahrt. Mission gescheitert. Ein gutes Ende hatte die Bastelaktion dennoch, denn am nächsten Morgen hatte ein weiterer Nachbar die Garage bestückt und zwar mit drei roten Pfeilen, die unübersehbar auf das "Heute wirklich"-Schild zeigen.