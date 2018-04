Einbruchsversuch

Siegburg. Ein Einbrecher wurde am Mittwochmittag in der Kaiserstraße in Siegburg von einem Anwohner auf frischer Tat ertappt. Die Polizei konnte den Täter stellen.

Auf frischer Tat ertappte die Siegburger Polizei dank eines aufmerksamen Bewohners gestern Mittag gegen 13.30 Uhr einen Einbrecher auf der Kaiserstraße in Siegburg. Der Zeuge war in seiner Wohnung als er auf das verdächtige Verhalten des Täters im Hof aufmerksam wurde. Er informierte die Polizei, sprach den Täter an und verfolgte ihn bis in ein nahe gelegenes Wettbüro.

Dort konnte die Polizei ihn festnehmen. Für die Ermittler war der kein Unbekannter. Insgesamt werden ihm überregional ein Dutzend Eigentums- und Körperverletzungsdelinkte zur Last gelegt. Deshalb wurde er über Nacht in Gewahrsam genommen.