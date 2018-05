Am Freitagmittag gab es einen ungewöhnlichen Feuerwehreinsatz in Siegburg.

Siegburg. Am Freitagmittag gab es einen ungewöhnlichen Feuerwehreinsatz in Siegburg. Anwohner berichteten von einem Schlangennest im Garten.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.05.2018

In der Tönnisbergstraße in Siegburg kam es gegen 12.30 Uhr am Freitag zu einem ungewöhnlichen Feuerwehreinsatz. Anwohner eines Hauses hatten ein Schlangennest in ihrem Garten gemeldet.

Die Feuerwehr war mit sechs Personen vor Ort und durchsuche den Garten. Sie fanden das erkennbare Nest. Eine oder gar mehrere Schlangen waren aber nicht auffindbar.