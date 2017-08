Verkehrsbehinderungen in Siegurg

SIEGBURG. Im Zuge der Sanierungsarbeiten auf der B 56 ist ab Donnerstag die Anschlussstelle Siegburg/Troisdorf in Fahrtrichtung Much gesperrt. Die Sperrung dauert bis Montag, 4. September, an.

Von general-anzeiger-bonn.de, 31.08.2017

Die Auf- und Abfahrten zwischen Luisenstraße und Nordumgehung sind bis Montag, 4. September, 15 Uhr, nicht passierbar. Umleitungen sind mit einem blauen Punkt ausgeschildert.Das teilte die Regionalniederlassung Rhein-Berg des Landesbetriebs Straßenbau am Donnerstag mit. Damit korrigierte der Landesbetrieb seine vorherige Ankündigung, nach der die Sperrung bis Montag, 14. September, gelten sollte. (ga)