Polizei vermutet Brandstiftung

Von Elena Sebening, 22.11.2017

Am Sonnenhang in Siegburg-Kaldauen hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch nach Angaben der Polizei gegen 2.47 Uhr ein Roller gebrannt. Anwohner hatten das Feuer neben dem Mehrfamilienhaus bemerkt und die Einsatzkräfte verständigt.

Der an das Gitter eines Kellerabgangs angeschlossene Roller war aus bisher unbekannter Ursache in Brand geraten und stand bereits vollständig in Flammen als die Feuerwehr eintraf. Ein Bewegungsmelder und eine Lampe an der Hauswand wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Die Feuerwehr Siegburg löschte den Brand, Angaben zum verursachten Schaden können bisher nicht gemacht werden. Die Polizei fahndete bereits in der Nacht in der Umgebung mit mehreren Streifenwagen nach möglichen verdächtigen Personen und hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei geht aktuell von Brandstiftung aus.