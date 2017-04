Eröffnung des KSI

Siegburg. Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt nach Siegburg. Dort eröffnet sie gemeinsam mit Rainer Maria Kardinal Woelki den neuen Standort des Katholisch-Sozialen Instituts.

Von Laszlo Scheuch, 19.04.2017

Angela Merkel kommt nach Siegburg, wenn am Donnerstag, 4. Mai, das Katholisch-Soziale Institut an seinem neuen Standort auf dem Michaelsberg feierlich eröffnet wird. Wie das Kölner Erzbistum am Mittwoch mitteilte, wird die Bundeskanzlerin gemeinsam mit Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki die neuen Räumlichkeiten offiziell der Öffentlichkeit übergeben.

Wie der General-Anzeiger berichtete, ist das KSI nach 20 Jahren in Bad Honnef auf den Michaelsberg gezogen. Dort bezog das Institut nicht nur die ehemalige Benediktinerabtei, sondern ließ auch einen Anbau neu errichten. In diesem bietet allein das Europaforum Platz für 200 Gäste. Er ist der größte Tagungssaal des Anbaus.

Weitere Details zu den Eröffnungs-Feierlichkeiten, die bis Sonntag, 7. Mai, andauern werden, gibt das KSI am Freitag bekannt.