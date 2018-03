Urteil nach Munitions-Explosion

Hennef im Mai 2017: Wehrleute löschen Munition, die in einer Garage lagerte und in der sommerlichen Hitze explodiert war.

SIEGBURG. Im Mai 2017 entging ein Hennefer Wohngebiet nur knapp einer Katastrophe, als in und vor einer Garage gelagerte Weltkriegsmunition explodierte. Am Montag hat das Siegburger Amtsgericht das Urteil gegen den 52-Jährigen gesprochen.

Von Hans-J. Wimmeroth, 19.03.2018

Unter Tränen nahm der 52-jährige Angeklagte am Montag im Siegburger Amtsgericht das Urteil entgegen: Zu einem Jahr und zwei Monaten Freiheitsstrafe, ausgesetzt zur Bewährung, verurteilte Richter Herbert Prümper den Mann, dessen Munitionssammelleidenschaft im vergangenen Jahr beinahe zu einer Katastrophe in einem Hennefer Wohngebiet geführt hätte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Am 29. Mai 2017 knallte es in Hennef-Hossenberg gewaltig. Dort war ob der sommerlichen Hitze Weltkriegsmunition in Brand geraten und explodiert. Eine Brandbombe ohne Zünder und mehrere Artilleriegranaten sowie weitere Munitionsteile lagerten in und vor einer Garage. Eine Explosion war so heftig, dass eine Sackkarre auf die gegenüberliegende Straßenseite geschleudert wurde. Die Garage wurde erheblich beschädigt.

Anwohner evakuiert, Autobahn gesperrt

150 Feuerwehrleute und 100 Polizisten waren im Einsatz, die nahe gelegene Autobahn wurde gesperrt, der Bahnverkehr unterbrochen. Drei der Feuerwehrleute erlitten Knalltraumata. Einer ist die Folgen der Verletzung erst seit wenigen Wochen los, wie er am Montag vor Gericht aussagte.

Explosion in Hennef Foto: Nicolas Ottersbach Am Tag nach den Explosionen im Hennefer Wohngebiet „An der Obstweise“ suchen Polizei und Spezialkräften weiter nach Munition

Foto: Nicolas Ottersbach Am Tag nach den Explosionen im Hennefer Wohngebiet „An der Obstweise“ suchen Polizei und Spezialkräften weiter nach Munition

Foto: Nicolas Ottersbach Am Tag nach den Explosionen im Hennefer Wohngebiet „An der Obstweise“ suchen Polizei und Spezialkräften weiter nach Munition

Foto: Nicolas Ottersbach Ein Regenbogen - ausgelöst durch die Löscharbeiten - zeigt sich vor dem Haus in Hennef.

Foto: Nicolas Ottersbach Auf der Straße liegend löscht ein Feuerwehrmann den Brand.

Foto: Nicolas Ottersbach Schwarzer Rauch steigt über dem Explosionsort auf.

Foto: Nicolas Ottersbach Die Einsatzkräfte der Feuerwehr stehen im feinen Rauch, welche die Explosion hinterlassen hat.

Foto: Nicolas Ottersbach Die Einsatzwägen der Feuerwehr.

Foto: Nicolas Ottersbach Die Einsatzkräfte der Feuerwehr.

Foto: Nicolas Ottersbach Ein Helikopter überfliegt den Ort der Explosion.

Foto: Nicolas Ottersbach Die Polizei sperrt den Ort weiträumig ab.

Foto: Nicolas Ottersbach Die Polizei sperrt den Ort der Explosion ab.

Foto: Nicolas Ottersbach Einsatzkräfte der Feuerwehr nach der Explosion in Hennef.

Foto: Nicolas Ottersbach In Hennef ist die Feuerwehr zu einem Einsatz ausgerückt. Dort gab es eine Explosion.

Foto: Dennis Sennekamp Mitarbeiter der Stadt testen die Kanäle auf Schadstoffbelastung durch Löschwasser.

Foto: Dennis Sennekamp Die Polizei sichert die Wege rund um die Explosion.

Foto: Dennis Sennekamp Die eingetroffenen Einsatzkräfte der Polizei in Hennef.

Polizei, Feuerwehr und THW waren im Einsatz.

Teile der sicher gestellten Munition.

Zwei Polizisten tragen Eimer mit Munition.

Die teils abgebrannte Garage wurde weiträumig abgesperrt.

Feuerwehr, Polizei und THW bereiten die Sprengung vor.

Eine kontrollierte Sprengung der Munition erfolgte.

Mitarbeiter des THW untersuchen die Garage.

Mitarbeiter des THW räumen nach dem Brand auf.

Mitarbeiter des THW räumen nach dem Brand auf.

Das Wohnhaus samt abgebrannter Garage von oben.

Foto: Nicolas Ottersbach Polizisten inspizieren die abgebrannte Garage und ihren Inhalt.

Polizisten untersuchen die Gegenstände, die noch in der Garage lagern.

Eine kleine Pause muss sein - der Gruppenführer des ELW-Betreuungsdienstes in der Kantine.

Der Angeklagte war leidenschaftlicher Sammler, wie seine Verteidigerin erklärte. Er habe mit Kameraden Munitionsteile und sonstige Kriegshinterlassenschaften mit einem Metalldetektor gesucht und die Fundstücke eingesammelt. Bei größeren Funden habe er sogar Polizei und Kampfmittelräumdienst verständigt. Auch habe ihr Mandant keinerlei Affinität zu Krieg oder zur rechtsradikalen Szene.

Zudem habe der 52-Jährige nie damit gerechnet, dass die Munition explodieren könnte. Die Sache tue ihm überaus leid, er habe sich sogar bei einer Feuerwehrnachbesprechung vor versammelter Mannschaft für sein leichtfertiges Verhalten entschuldigt. Das bestätigte dann auch einer der als Zeugen geladenen Feuerwehrleute: „Dafür muss man schon Mut haben, sich vor die gesamte Truppe zu stellen und sich zu entschuldigen.“

Angeklagter entschuldigt sich

Nicht nachvollziehbar war vor allem, dass der Sammler eine Kiste mit Munition vor der Garage abgestellt hatte – zugänglich für jedermann. Während die Feuerwehr löschte und die Eltern des Angeklagten evakuierte, kam es immer wieder zu Explosionen. Auch die Umgebung wurde damals im Umkreis von 150 Metern evakuiert und gesperrt. Anwohner wurden in der Gesamtschule Meiersheide untergebracht und von städtischen Mitarbeitern versorgt.

Die Staatsanwaltschaft forderte eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten, ausgesetzt zur Bewährung, sowie die Aufnahme in eine DNA-Kartei und 100 Sozialstunden. Die Verteidigung bat um ein mildes Urteil. In seinem letzten Wort entschuldigte sich der Angeklagte nochmals bei allen, die durch sein Verhalten in Gefahr geraten waren oder geschädigt wurden. Er wolle jetzt einen Neuanfang starten und habe sogar mit seiner Lebensgefährtin den Jakobsweg bewandert.

Richter Prümper folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft, verzichtete aber auf die Aufnahme in die DNA-Kartei und die Sozialstunden. Der Angeklagte solle lieber mehr arbeiten, um Geld zu verdienen, damit er die zivilrechtlichen Folgen seines Tuns ausgleichen könne.