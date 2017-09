Gastronomie in Siegburg

Bern Ilbertz verabschiedet sich in den Ruhestand und stößt mit Nicole Wientzek auf eine erfolgreiche Weiterführung des Siegburger Lokals "Zum Fass" an.

Siegburg. Siegburger Traditionsgaststätte hat den Eigentümer gewechselt und ab September einen neuen Pächter. Das Interieur bleibt komplett erhalten, die Mitarbeiter werden übernommen.

Von Paul Kieras, 02.09.2017

„Aus der Entfernung ließ sich der Betrieb nicht mehr managen, deshalb habe ich mich letztlich zum Verkauf entschlossen“, sagt Bernd Ilbertz, bisheriger Eigentümer der Gaststätte „Zum Fass“. Dies sei ein „Einschnitt“ in seinem Leben, der Abschied falle ihm nicht leicht.

Denn die ersten neun Jahre seines Lebens wohnte er in dem Gebäude an der Luisenstraße, das 90 Jahre in Familienbesitz war und seinem Großvater gehörte, der auch das Lokal betrieb. Der 69-Jährige, der im Taunus lebt und bei einer Bank arbeitete, suchte lange Zeit vergeblich einen Pächter für die Siegburger Traditionskneipe. Der neue Eigentümer, der nicht genannt werden möchte, unterbreitete gleich ein Kaufangebot für das gesamte Haus, und man wurde sich schnell einig.

Dessen Lebensgefährtin Nicole Wientzek wird das „Fass“ nun weiter betreiben. Sie hat über Jahre erfolgreich in Berliner Gastronomiebetrieben gearbeitet, kennt das Metier bestens und möchte ihre Erfahrungen als Restaurantleiterin in die neue Herausforderung, auf die sie sich freut, einfließen lassen. Zur Seite steht ihr das bisherige Team vom Fass, dass sie übernommen hat. Die neue Pächterin will „Tradition mit Modernität kombinieren“. Auch in Bezug auf die etwas gehobene Küche zum fairen Preis. Außerdem wird es unter anderem weiterhin Jazz am ersten Mittwoch eines Monats unter dem Motto „1st Wednesday“ geben oder das mittlerweile seit Jahren fest etablierte Oktoberfest stattfinden.

Das Interieur bleibt selbstverständlich komplett erhalten. Da „sich Tradition aber nicht auf eine bestimmte Farben oder Vorhänge bezieht“, so Wientzek, erhält das Lokal einen neuen Innenanstrich und neue Vorhänge. Die Wiedereröffnung ist für Dienstag, 5. September, geplant. Und mit dem Siegburger Boogie-Woogie-Virtuosen Stefan Ulbricht steht am nächsten Mittwoch das erste Highlight der neuen alten Jazz-Veranstaltungsreihe fest. Bernd Ilbertz lässt den Kontakt nach Siegburg nicht abbrechen, denn sein Bruder wohnt dort. Im Fass wird er ebenfalls weiterhin zu sehen sein. „Aber nur vor, nicht hinter dem Tresen.“