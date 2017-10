Umleitungen am Kreuz Bonn/Siegburg

Die A 560 in Fahrtrichtung Hennef/Altenkirchen und Anschluss A 3.

Siegburg. Aufgrund von Straßenarbeiten sind die direkten Verbindungen zwischen A 560 und A 3 am Sonntag, 29. Oktober, gesperrt. Umleitungen sind ab dem Kreuz Bonn/Siegburg mit einem roten Punkt markiert.

Wie die Regionalniederlassung Rhein-Erft des Landesbetriebs Straßen NRW mitteilt, sind von 9 bis 13 Uhr die Verbindungen von der A 560 in Fahrtrichtung Bonn auf die A3 sowohl in Fahrtrichtung Köln/Oberhausen als auch in Richtung Frankfurt gesperrt. Eine Umleitung über die Anschlussstelle Niederpleis ist mit Rotem Punkt ausgeschildert.

Ab 11 bis voraussichtlich 16 Uhr erfolgt dann die Sperrung der Verbindungen von der A 560 in Fahrtrichtung Hennef/Altenkirchen auf die A 3 in beide Fahrtrichtungen. Die Umleitung über die Anschlussstelle Hennef-West ist ebenfalls mit Rotem Punkt gekennzeichnet. In beiden Fällen wird die Fahrbahndecke saniert.

