Siegburg. Am Donnerstagmittag hat sich auf der A3 ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Kurz vor der Rastanlage Siegburg kam es nach ersten Informationen zu dem Zusammenstoß. Die A3 ist aktuell voll gesperrt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 10.01.2019

Ein schwerer Verkehrsunfall auf der A3 in Höhe der Rastanlage Siegburg hat am Donnerstagvormittag eine Vollsperrung der Autobahn ausgelöst. Nach ersten Informationen fuhr in Fahrtrichtung Oberhausen ein Kleintransporter auf einen Lkw auf. Ein Rettungshubschrauber ist vor Ort.

Weitere Berichterstattung folgt...