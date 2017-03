Enkeltrick in Siegburg

Siegburg. Gleich drei Mal versuchten Trickbetrüger am Mittwoch Geld von Siegburger Senioren zu erbeuten. Wie die Polizei mitteilte, scheiterten die Betrüger jedoch in allen Fällen.

30.03.2017

Im ersten Fall erhielt ein 81-Jähriger in der Alfred-Keller-Straße einen Anruf von einer Frau, die behauptete, seine Enkelin zu sein. Sie behauptete, eine Wohnung kaufen zu wollen und benötige nun dringend 40.000 Euro wegen eines Überweisungsfehlers. Der Senior gab an, dass er so viel Geld nicht habe. Ein angekündigter Besuch der falschen Enkelin fand nicht statt.

Wenig später erhielt eine 81-Jährige in der Schubertstraße einen solchen Anruf. Wieder gab sich eine Frau als Enkelin aus und benutzte dabei sogar den Vornamen der echten Enkelin der Seniorin. Die Anruferin fragte nach Geld für eine soeben gekaufte Wohnung. Die Seniorin erahnte den Trick und verwies auf ihre Tochter. Daraufhin kündigte die Anruferin einen Besuch an, der aber nicht erfolgte.

Geistesgegenwärtig verhielt sich eine 93-Jährige aus der Ludwigstraße, die ebenfalls einen derartigen Anruf von einer Unbekannten erhielt. Als sie mit „Omi“ angesprochen wurde, fragte die Senioren, ob „Christine“ am Telefon sei. Die Anruferin bestätigte dies, obwohl die Siegburgerin die Enkelin Namens „Christine“ erfunden hatte. Die Seniorin ging dennoch auf die Geschichte der Anruferin ein und vereinbarte ein Treffen. Anschließend informierte sie mit ihrer Tochter die Polizei. Zum vereinbarten Zeitpunkt erschien jedoch niemand. (ga)