Feuerwehreinsatz in Mehrfamilienhaus

Siegburg. Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Siegburg am Mittwochabend ist eine 92-jährige Frau ums Leben gekommen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 04.10.2017

Zeugen hatten am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr Rauchentwicklung in dem Mehrfamilienhaus in der Königsbergerstraße in Siegburg beobachtet und den Feueralarm gehört. Das bestätigte die Rettungsleitstelle in Siegburg auf GA-Anfrage.

Der Nachbar einer 92-jährigen Hausbewohnerin musste zunächst von der Feuerwehr über einen Balkon gerettet werden. Der Mann soll auf diesem Wege versucht haben, der Frau zu helfen. Als die Feuerwehr sich dann Zutritt zu der Wohnung der 92-Jährigen verschaffen konnte, war die Frau nicht mehr am Leben.

Die Brandursache ist noch unklar.