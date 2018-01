Polizei bittet um Hinweise

In der Innenstadt von Siegburg entwendeten zwei Unbekannte einem 89-Jährigen eine große Menge Bargeld.

Siegburg. In der Innenstadt von Siegburg entwendeten zwei Unbekannte einem 89-Jährigen eine große Menge Bargeld. Die Täterin hatte den älteren Herrn mit einem Vorwand um sein Geld gebracht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 30.01.2018

Am 20. September 2017 hat ein bislang unbekanntes Diebespärchen einen 89-jährigen aus Sankt Augustin bestohlen. Die Täter erbeuteten dabei einen hohen vierstelligen Geldbetrag.

Vermutlich hatten die mutmaßlichen Taschendiebe den Senior in einer Bankfiliale beim Geldabheben beobachtet. In der "Neuen Poststraße" sprach ihn die weibliche Tatverdächtige vor einem Bekleidungsgeschäft an und bat ihn um Hilfe. Der 89-Jährige sollte ihr im Geschäft behilflich sein und Bekleidungsstücke anreichen, wie die Polizei mitteilte.

Der hilfsbereite Sankt Augustiner ging mit der circa 160 - 165 Zentimeter großen Frau in den Laden. Dort reichte er ihr Kleidungsstücke vom oberen Regal an. Dabei griff die Tatverdächtige zu und stahl unbemerkt das zuvor abgehobene Bargeld aus seiner Jackentasche. Unter einem Vorwand verließ die Täterin das Geschäft und ließ den Senior zurück.

Als der 89-Jährige den Diebstahl bemerkte, hatten sich die Tatverdächtige und ein mutmaßlicher Mittäter bereits vom Ort des Geschehens entfernt. Die Ermittler der Kripo fanden heraus, dass die mutmaßlichen Täter einen ähnlichen Diebstahlsversuch in einem nahegelegenen Drogeriemarkt begangen hatten. Von der Tat liegen Videoaufnahmen vor.

Die Bilder der Überwachungsanlage sind aufgrund einer richterlichen Beschlusses nun zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben. Wer das abgebildete Pärchen kennt, wird gebeten Angaben zu ihrem Aufenthaltsort zu machen.

Hinweise an die Kriminalpolizei in Siegburg unter der Rufnummer 02241 541-3121.

Foto: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis Diese Frau wird von der Polizei gesucht - sie soll einen 89-Jährigen überfallen haben.