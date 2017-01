Polizeieinsatz auf B56 Richtung Sankt Augustin

31.01.2017 Siegburg. Einer Seniorin, die auf der B56 von Neunkirchen-Seelscheid in Richtung Sankt Augustin unterwegs war, untersagten Polizisten am Montagabend die Weiterfahrt. Offenbar hatte sie Schwierigkeiten beim Sehen und war immer wieder auf die Gegenfahrbahn geraten.

Eine 82 Jahre alte Autofahrerin haben Polizisten am Montagabend im Wortsinn aus dem Verkehr gezogen. Die Seniorin war mit ihrem Wagen eine akute Gefahr für den Verkehr. Gegen 18.30 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass ein Wagen auf der B56 von Neunkirchen-Seelscheid in Richtung Sankt Augustin unterwegs sei, in Schlangenlinien fahre und mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten sei.

Ein Streifenteam der Wache Siegburg machte sich sofort auf den Weg und konnte den beschriebenen Wagen an der Kreuzung B 56/Zeithstraße ausmachen. Auf Anhaltezeichen sowie auf Blaulicht und Martinshorn des Streifenwagens reagierte die 82-Jährige nicht. Die Beamten folgten dem Fahrzeug, das immer wieder auf die Gegenfahrbahn geriet und dessen Tempo ständig zwischen Schrittgeschwindigkeit und etwa 40 Stundenkilometer wechselte.

Immer wieder mussten laut Polizei entgegenkommende Fahrzeuge ausweichen, um Zusammenstöße zu vermeiden. Kurz vor der Abfahrt zur Aulgasse schließlich hielt die Fahrerin auf dem Standstreifen an. Als die Polizisten die 82-jährige Sankt Augustinerin ansprachen, wirkte sie überrascht und teilte mit, dass sie besonders bei Dunkelheit Probleme mit der Sehfähigkeit habe. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt. Ihr Auto wurde abgeschleppt, der Führerschein beschlagnahmt. Auch einen Bericht an die Straßenverkehrsbehörde zur Prüfung der grundsätzlichen Fahrtauglichkeit schrieben die Beamten. (ga)