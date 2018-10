Kollision in Siegburg

Siegburg. Eine 65-jährige Frau ist am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall auf der Zeithstraße in Siegburg schwer verletzt worden und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.10.2018

Am Mittwoch gegen 17.10 Uhr trat eine 65-jährige Siegburgerin auf die Fahrbahn der Zeithstraße, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Hier wurde sie von einem Kleintransporter erfasst, der von einem 28-jährigen Siegburger gefahren wurde.

Die beim Verkehrsunfall schwer verletzte Fußgängerin musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Kleintransporter entstand lediglich geringer Sachschaden.