Großübung im Rhein-Sieg-Kreis

RHEIN-SIEG-KREIS. Was muss passieren, um Anwohner bei einer Überschwemmung bestmöglich zu schützen? Rund 600 Retter üben am Samstag für diesen Fall. Auch ein Hubschrauber kommt zum Einsatz. Der Kreis kündigt Lärmbelästigungen an.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.10.2017

Eine Großübung unter dem Titel „Sturzflut 2017“ plant der Rhein-Sieg-Kreis für Samstag, 14. Oktober, zwischen 7 und 16 Uhr. Etwa 600 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk (THW), Deutschem Roten Kreuz (DRK) und von der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) proben den Ernstfall.

Bei der Übung an der Agger, der Sieg und am Mühlengraben soll die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Organisationen getestet werden. Die Bundespolizei soll eine Luftbrücke für Sandsäcke einrichten und die Deiche aus der Luft kontrollieren.

Die Kreisverwaltung kündigt für Hennef-Stoßdorf und die dortige Siegaue sowie für die Frankfurter Straße zwischen Siegburg und Sankt Augustin Lärmbelästigungen und Verkehrsbeeinträchtigungen an und bittet dafür um Verständnis.

Was passiert in Siegburg?

Wie die Stadt mitteilt, werden im Kaldauer Feld in Siegburg Helikopter starten. An der Frankfurter Straße, Ortsausgang Richtung Hennef, üben Einsatzkräfte am Morgen die Sicherung einer Gasleitung. Die Deiche im Bereich der Sieg (Deichaus-Aue) und des Mühlengrabens (Isaac-Bürger-Straße) erfahren eine "Aufkadung", also Erhöhung. Auch Strömungsretter sind im Einsatz.