SIEGBURG. Karl-Heinz und sein Bruder Bernd Ulrich, besser bekannt als das Schlager-Duo "Die Amigos", sangen in der Rhein-Sieg-Halle von Liebe, Leidenschaft und Sehnsucht. Ihre Fans kamen auf ihre Kosten.

Von Hanjo Wimmeroth, 25.03.2018

Schon eine dreiviertel Stunde vor Konzertbeginn tummeln sich am Samstagabend die ersten Konzertbesucher vor und in der Rhein-Sieg-Halle. Im Alter eher schon fortgeschritten sind die meisten, aber auch einige jüngere Leute sind gekommen: Sie sind Fans der „Amigos“. So nennen sich der Gitarrist und Sänger Karl-Heinz Ulrich und sein Bruder Bernd, ebenfalls Sänger.

Einige jüngere und ältere Fans tragen T-Shirts mit Glitzeraufdruck „Amigos“ oder gar mit dem Konterfei der Musikanten. Andere tragen beleuchtbare Wink-Elemente mit sich, eine Dame führt gar einen Strauß roter Rosen mit sich. Die 66-jährige Veronika Gottschlich aus Siegburg gehört nach eigenen Angaben seit Jahrzehnten zur Fan-Gemeinde. Einen Lieblingsschlager habe sie nicht, „ich mag alles quer durch den Garten“.

Amigos starten mit Dia-Show und Kalauer

Drinnen herrscht derweil schon ein wenig Gedränge. Am Stand für Fan-Artikel liegen Kuschelbären ebenso aus wie CD’s, Modelle vom Tourbus oder T-Shirts – halt alles, was Mann oder Frau so brauchen, um sich als Fans der „Amigos“ zu outen. Im übersichtlich besetzten Konzertsaal läuft eine Dia-Show. Die Bilder zeigen die beiden Glück bringenden Brüder dort, wo man Schlager gerne verortet: Irgendwo am Mittelmeer, vielleicht auch Gardasee, jedenfalls immer mit Sonne, schönen Pflanzen, mit dem Meer im Hintergrund oder auf einem Segelschiff. Und die Hinweise auf die neue CD mit dem vielversprechenden Titel „Zauberland“ dürfen nicht fehlen.

Pünktlich geht es los. Es folgen Hinweise, dass zwar fotografiert werden dürfe, aber Tonaufzeichnungen nicht erlaubt seien. Die Handys sollten also ausgeschaltet werden. Schlecht für die, die damit fotografieren wollten.

Zuerst läuft ein Video mit zwei Figuren namens Abrazzo und Körbel. Die erinnern an die beiden Senioren aus der Muppetshow, stellen aber zwei langschnauzige Hündchen dar. Nach einem mehr oder minder verstehbaren Dialog geht es dann unter dem Beifall der etwa 600 Besucher los: Gleißendes Licht, die beiden schon dreimal mit dem Titel „Krone der Volksmusik“ ausgezeichneten Künstler entern die Bühne.

Produzent der Amigos kommt aus Heisterschoß

Bernd begrüßt nicht nur das Publikum, sondern auch ihren Produzenten samt Gattin. Die komme schließlich ganz aus der Nähe, aus Heisterschoß. Anfangen wollten sie mit einem Schlager aus 1965. „Da wart ihr alle noch nicht geboren“, kalauert Bernd unter Gelächter des Publikums. Eifrig mitgeklatscht oder mitgewippt – die Zuhörer sind schnell in der heilen Welt der Schlager gefangen.

Liebe, Schmerz und Sehnsucht ist der Grundtenor der Lieder. „Sehnsucht, die wie Feuer brennt“, „Mein Himmel auf Erden“ oder „Santiago blue“ – das ist das Genre, das das Publikum des Duos liebt. So kommen die „Amigos“ auch nicht ohne Zugaben von der Bühne und geben nach dem Konzert ihren Fans noch gerne Autogramme.

Passiert ist ansonsten nichts Schlimmes, zeigt sich Arend Feindt, Zugleiter des Malteser Hilfsdienstes, zufrieden.