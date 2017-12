Polizei sucht Täter

Siegburg. In Siegburg haben unbekannte Diebe 52 Weihnachtsbäume aus einem Verkaufsstand gestohlen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.12.2017

Unbekannte sind am Wochenende in den Verkaufsstand für Weihnachtsbäume auf dem Parkplatz "Am Turm" in Siegburg eingebrochen und haben dort 52 Weihnachtsbäume gestohlen. Der Verkaufspreis für die Tannen beläuft sich auf über 1000 Euro.

Die Bäume waren umzäunt und der Verkaufsstand verschlossen, wie die Polizei mitteilt. Die Täter brachen demnach das Schloss am Zaun auf. Die Polizei vermutet, dass die Diebe zum Transportieren der Weihnachtsbäume ein großes Fahrzeug benutzt haben. Die Beamten bitten um Hinweise.

Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, kann sich unter 02241/541-3121 melden.