Schwere Kopfverletzungen

Siegburg. Weil eine SUV-Fahrerin ihn übersehen hat, wurde ein 45-jähriger Siegburger am Mittwoch bei einem Unfall schwer verletzt. Der Mann war mit einem Trettroller in Richtung Innenstadt unterwegs.

Von Stephan Werschkull, 04.04.2019

Am Mittwochmorgen ist es gegen 8.45 Uhr in Siegburg zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war ein 45-Jähriger mit einem Trettroller unterwegs und wollte den Fußgängerüberweg an der Cecilienstraße in Richtung Innenstadt überqueren. Eine 57-Jährige aus Siegburg fuhr ihn mit einem SUV an.

Der 45-Jährige wurde zu Boden geschleudert und verletzte sich schwer am Kopf, er wurde in ein Krankenhaus transportiert. Die 57-Jährige, die aus der Theodor-Heuss-Straße abgebogen war, gab an, den 45-Jährigen zu spät gesehen zu haben.