Radwegenetz in der Region

Rhein-Sieg-Kreis. Landräte eröffnen auf Burg Wissem in Troisdorf den neuen Radweg, der Rösrath, Troisdorf, Sankt Augustin, Siegburg, Lohmar und Overath miteinander verbindet. ADFC moniert Poller und Gitter. Rhein-Sieg-Landrat Sebastian Schuster sagt Verbesserungen zu.

Von Sofia Grillo, 28.08.2017

Das Schild, das von der Burg Wissem in Troisdorf auf den neuen Agger-Sülz-Radweg weist, ließ sich nur mühsam enthüllen. Die drei Landräte, Sebastian Schuster (Rhein-Sieg-Kreis), Jochen Hagt (Oberbergischer Kreis) und Hermann-Josef Tebroke (Rheinisch-Bergischer Kreis) mussten am Sonntag kräftig am roten Tuch ziehen, das den Wegweiser umhüllte. Damit eröffneten sie die ersten 43 Kilometer des Radwegs sowie den Zuweg aus Bergisch Gladbach an die Burg Wissem.

Der Agger-Sülz-Radweg soll noch von 43 auf 115 Kilometer wachsen und damit die Lücken zwischen dem Siegtalradweg und dem Bergischen Panoramaradweg schließen. Aktuell verbindet er die Städte Rösrath, Troisdorf, Sankt Augustin, Siegburg, Lohmar sowie Overath und endet an den Bahnhöfen in Rösrath und Overath. Bei der Eröffnung wurde die neue Strecke mit geführten Radtouren und Programmpunkten an insgesamt fünf Orten entlang des Agger-Sülz-Radwegs vorgestellt.

Nicht alle sind zufrieden

Die Landräte sehen die Erschließung der Regionen durch Radwege als einen wichtigen Schritt für die Mobilität und den Tourismus. Vor allem wegen der steigenden Nachfrage an E-Bikes sei das Radeln wieder im Kommen, sagte Hermann-Josef Tebroke. Dennis Zwick besuchte mit einem normalen Fahrrad die Eröffnung. „Ich freue mich immer über neue Radwege und bin neugierig auf die erste Probefahrt“, sagt der Hobbyradler aus Alfter.

Nicht alle Gäste sind so euphorisch. Peter Lorscheid vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) ist mit dem neuen Radweg unzufrieden: „Wir haben zahlreiche Mängel entdeckt.“ An vielen Stellen stünden Poller oder Drahtgitter, die das Fahrradfahren erschweren würden. „Die Kommunen müssen ihre Teilstrecken ausbessern“, fordert Lorscheid. Auch der GA testete kürzlich den neuen Radweg und bestätigte die Mängel. Vor alle die fehlenden Schilder waren problematisch.

Die Strecke sei nun vom Rhein-Sieg-Kreis vollständig beschildert worden, sagt Sven Habedank von der Verkehrsplanung. Rund 20 000 Euro habe das gekostet. „Alle weiteren Ausbesserungen nehmen wir bald vor und sind immer offen für Verbesserungsvorschläge“, verspricht Landrat Schuster.

Informationen zum neuen Radweg gibt es unter www.agger-suelz- radweg.de.