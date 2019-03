Brandstiftung in Siegburg

Siegburg. In einem Mehrfamilienhaus in Siegburg ist am Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen. Die Wohnung des 30-jährigen Mieters sollte am Donnerstag zwangsgeräumt werden.

Von Jana Fahl, 06.03.2019

Weil seine Wohnung zwangsgeräumt werden sollte, hat ein 30-jähriger Siegburger in seiner Küche am Mittwoch ein Feuer gelegt. Gegen 9.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Siegburger Feuerwehr in die Alfred-Keller-Straße in Siegburg gerufen, wo dunkler Rauch aus den Fenster eines Mehrfamilienhauses zu sehen war. 38 Feuerwehrleute und acht Feuerwehrfahrzeuge mussten ausrücken. Laut Polizei waren die Schlösser der Haus- und Wohnungstüren sowie die zur Wohnung gehörenden Kellerräume verklebt worden.

Als die Einsatzkräfte sich Zugang zu der betroffenen Wohnung verschafften, habe sich nach Informationen der Feuerwehr keine Person mehr darin befunden. Die Quelle des Brands fanden die Einsatzkräfte in der Küche. Die Brandstelle ist laut Polizeisprecher Stefan Birk „augenscheinlich selbst herbeigeführt“ worden. Die hauptamtlichen und ehrenamtlichen Wehrleute löschten den Kleinbrand und belüfteten das Treppenhaus. Verletzt wurde niemand. Eine Nachbarin, die den entstandenen Qualm eingeatmet hatte, wurde laut Polizei vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Die Wohnung des 30-jährigen Mieters sollte an diesem Donnerstag zwangsgeräumt werden. Der Mann sei „finanziell schwach gestellt“, so Birk. Der 30-Jährige habe im Angesicht der Zwangsräumung seiner Wohnung zudem eine Person bedroht, die für die Verwaltung des Mehrfamilienhauses verantwortlich ist. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.