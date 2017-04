Feuerwehreinsatz in Siegburg-Zange

Siegburg. Die Feuerwehr ist am Samstagabend auf die Siegburger Zange gerufen worden. Wie ein Sprecher auf Anfrage mitteilte, brannte dort ein Kabel an einem Herd in einer Mehrfamilienhaus-Küche.

Von Jens Kleinert, 29.04.2017

Insgesamt 30 Einsatzkräfte rückten am Samstagabend gegen 19.40 Uhr zu dem Feuer an der Hohenzollernstraße im Siegburger Stadtteil Zange aus. Um das Feuer löschen zu können, bauten die Einsatzkräfte den Herd kurzerhand aus, nachdem sie ihn vom Netz getrennt hatten. Anschließend konnte das Feuer bekämpft werden.

Menschen wurden nach Angaben der Feuerwehr nicht verletzt. Die Wohnung sei weiterhin bewohnbar, teilte der Sprecher mit. Gegen 20.45 Uhr verließen die letzten Wehrleute den Einsatzort an der Hohenzollernstraße.