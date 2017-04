Polizei bittet um Hinweise

Siegburg. Am frühen Samstagmorgen wurde gegen 2 Uhr in der Liegnitzstraße ein 29jähriger Hennefer von zwei unbekannten männlichen Tätern niedergeschlagen und getreten.

Anschließend flüchteten die Täter unter Mitnahme des Rucksacks. Wie die Polizei berichtet, wurde der Hennefer leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Das Opfer hatte die beiden bislang unbekannten Männer am Bahnhof Siegburg kennengelernt und man hatte beschlossen, gemeinsam zu einer Discothek zu gehen. In der Liegnitzstraße kam es dann zu dem Überfall.

Beschreibungen zu den Tätern liegen nicht vor. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Vorfall im fraglichen Zeitraum machen können, sich unter Tel. 02241/5410 zu melden. (ga)