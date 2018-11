Auf dem Dach liegengeblieben

Ein 29-Jähriger hat sich am frühen Samstagabend bei einem Unfall schwer verletzt.

Siegburg. Ein Autofahrer hat sich am frühen Samstagabend schwere Verletzungen bei einem Unfall in Siegburg-Seligenthal zugezogen. Er kam nach rechts von der Hauptstraße ab und überschlug sich in seinem Pkw.

Von general-anzeiger-bonn.de, 24.11.2018

Am frühen Samstagabend hat sich ein 29-Jähriger in seinem Pkw auf der Hauptstraße in Siegburg-Seligenthal überschlagen. Wie die Polizei vor Ort mitteilte, kam der Skoda gegen 18.15 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer.

Die Hauptstraße wurde während der Unfallaufnahme vollständig gesperrt. Im Einsatz befanden sich sechs Feuerwehrleute sowie zwei Rettungskräfte. Zusätzlich wurde ein Abschleppdienst angefordert.