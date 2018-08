Zehn Häuser stehen in Flammen

An der ICE-Strecke brannte die Böschung.

Der Brand an der ICE-Strecke zwischen Siegburg und Troisdorf hat auf die Wohnsiedlung übergegriffen

Flammen schlagen aus dem Dachstühlen brennender Häusern an der Bahnstrecke in Siegburg.

Siegburg. Ein Böschungsbrand an der ICE-Strecke zwischen Troisdorf und Siegburg hat sich auf zehn Häuser in Siegburg-Brückberg ausgeweitet. Die B56n und die ICE-Strecke wurden gesperrt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 07.08.2018

Großeinsatz für Feuerwehr, Rettungdienst und Polizei in Siegburg: Ein Böschungsbrand im Stadtteil Brückberg an der Bahnstrecke zwischen Siegburg und Troisdorf hat sich gegen 14.45 Uhr auf zehn Häuser ausgeweitet. Aus einigen der Gebäude schlugen die Flammen lichterloh aus dem Dach. Aufgrund des Feuers wurde die ICE-Trasse ebenso wie die B56n voll gesperrt.

Bei dem Feuer, das die Wehrleute seit etwa 19 Uhr unter Kontrolle haben, sind insgesamt 28 Menschen verletzt worden, sagte Feuerwehrsprecher Sascha Lienesch am Abend. 23 von ihnen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, die anderen fünf Verletzten wurden vor Ort vom Rettungdienst behandelt.

Böschungsbrand in Brückberg dehnt sich auf Wohnhäuser aus Foto: Feuerwehr Rhein-Sieg

Foto: dpa Flammen schlagen aus dem Dachstühlen brennender Häusern an der Bahnstrecke in Siegburg.

Foto: Thomas Heinemann In Siegburg stehen mehrere Häuser in Flammen.

Foto: dpa Flammen schlagen aus dem Dachstühlen brennender Häusern an der Bahnstrecke in Siegburg.

Foto: Thomas Heinemann An der ICE-Strecke in SIegburg brennt es.

Foto: dpa Nach einem Böschungsbrand direkt an der wichtigen Bahnstrecke Köln-Frankfurt hatten mehrerer Häuser Feuer gefangen.

Foto: dpa Feuerwehrleute löschen einen Brand an einer Bahnstrecke in Siegburg.

Foto: Thomas Heinemann An der ICE-Strecke brannte die Böschung.

Foto: dpa Feuerwehrleute stehen in der Nähe eines Brandes an einer Bahnstrecke in Siegburg.

Foto: Thomas Heinemann Entlang der ICE-Strecke brannte die Böschung.

Foto: Thomas Heinemann An dieser Stelle könnte der Brand nach ersten Informationen ausgebrochen sein.

Foto: Alf Kaufmann Die B56 ist gesperrt.

Foto: Dominik Pieper L332 ist derzeit rund um die Abfahrt Gewerbegebiete der B 56 gesperrt.

Foto: Thomas Heinemann An der ICE-Strecke in SIegburg brennt es.

Foto: Thomas Heinemann Der Böschungsbrand hat sich auf die Wohnsiedlung ausgeweitet.

Foto: Thomas Heinemann An der ICE-Strecke in SIegburg brennt es.

Foto: Thomas Heinemann An der ICE-Strecke brannte die Böschung.

Bei dem Feuer wurden mindestens zwölf Menschen verletzt, darunter mehrere schwer, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Zunächst war von mehr als 30 Verletzten die Rede. Wie Polizeisprecher Burkhard Rick am Abend mitteilte, wurden insgesamt rund 30 Personen, darunter Brandverletzte, Leute mit Schock sowie mindestens vier kollabierte Einsatzkräfte, vom Rettungsdienst betreut.

Nach ersten Erkenntnissen ist das Feuer unmittelbar neben einer Fußgängerbrücke über der Bahnstrecke ausgebrochen. Wie die Feuerwehr vor Ort mitteilt, hat das Feuer innerhalb weniger Sekunden über die Bahnstrecke auf die gegenüberliegende Böschung übergegriffen. Dort hat der Wind die Flammen über das Buschwerk, die Bäume und den gut zehn Meter hohen Hang auf die angrenzende Wohnbebauung überschlagen lassen.

500 Einsatzkräfte vor Ort

Einsatzkräfte von Feuerwehr und DRK aus dem gesamten Rhein-Sieg-Kreis, aus Bonn und dem Oberbergischen Kreis sind zur Brandstelle ausgerückt. Insgesamt sind mehr als 500 Einsatzkräfte vor Ort, sagt Peter Kern, Sprecher der Feuerwehr des Rhein-Sieg-Kreises.

Die Ursache für den Großbrand an der wichtigen Bahnstrecke Köln-Frankfurt steht nach Angaben der Deutschen Bahn noch nicht fest. Man könne dazu zunächst „keine abschließende Aussage“ machen, sagte ein Unternehmenssprecher. Die Stadt Siegburg hatte zunächst den Funkenflug eines Zuges als Auslöser vermutet. Es seien aber auch andere Brandursachen möglich, ergänzte ein Sprecher am Abend. Die Untersuchungen dazu seien in vollem Gange.

Probleme bereitete der Feuerwehr zunächst die Versorgung mit ausreichend Löschwasser. Neben dem „Tuffi-Tanker“ der Feuerwehr Hennef und einem Wassertransporter eines Landwirtes orderte die für Bahnanlagen zuständige Bundespolizei zwei ihrer großen Wasserwerfer zur Einsatzstelle.

Häuser evakuiert

Die Polizei hat Sperrmaßnahmen eingerichtet und ist dabei, der Feuerwehr Einsatzräume und Einsatzmöglichkeiten zu verschaffen, um auch die Verletzten zu versorgen, so Rick. Einsatzkräfte der Polizei gehen mit Gasmasken und Schutzmasken durch die Häuser, um nach möglicherweise vermissten Personen zu suchen.

Wie die Stadt mitteilt, sind Häuser evakuiert und die Anwohner in der Kolpingschule untergebracht worden. Dort hat die Stadt einen Anlaufpunkt für Betroffene eingerichtet. Rund 100 Anwohner sind in der Turnhalle der Grundschule untergebracht, werden dort betreut und mit Essen und Getränken versorgt. Gegen 16.45 Uhr war der Böschungsbrand nach Angaben der Stadt Siegburg unter Kontrolle. Die Ursache für den Brand ist noch unklar. Die Stadt ein Bürgertelefon eingerichtet. Dies ist unter den Rufnummern 02241/102-234, -232, -399, -233, -211, -398 zu erreichen.

Die App "Nina" hatte aufgrund des Flächenbrandes eine Warnung herausgegeben. Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten, Lüftungs- und Klimaanlagen sollen abgeschaltet werden.

Nach GA-Informationen ist eine Person im Bereich des Brandes festgenommen worden. Die Person soll eine Mitarbeiterin des Ordnungsamtes attackiert haben. Nähere Hintergründe sind aktuell noch unklar.

Jörg Grabowski, dessen Kfz-Service unmittelbar an der ICE-Trasse liegt, entdeckte den Brand als einer der ersten. „Meine Nachbarin hat sofort die Feuerwehr gerufen. Das war zunächst eine ganz kleine Fläche an der Böschung unmittelbar an der Brücke.“ Die Feuerwehr sei schnell zu stelle gewesen, dann habe der Wind die Flammen ins Unterholz getrieben – explosionsartig breitete sich die Feuerwalze aus, sagt Grabowski.

B56 und ICE-Strecke gesperrt

Der Großeinsatz sorgt für erhebliche Behinderungen und Staus auf den Straßen. Neben der Bundesstraße ist auch die L332 rund um die Abfahrt der Gewerbegebiete der B56 gesperrt worden. Der Verkehr aus dem Siegburger Zentrum wird über die Industriestraße abgeleitet, der Verkehr aus Richtung Troisdorf über die B56. Es ist aktuell nicht möglich, von der Autobahn 560 über die B56n in Richtung Siegburg/Much zu fahren. Außerdem ist die Anschlussstelle Lohmar der A3 auf die Bundesstraße gesperrt.

Die Polizei rät, den Bereich Siegburg-Zange, B56 sowie die Siegburger Innenstadt weiträumig zu umfahren. Autofahrer, die auf der gesperrten B56 zwischen Menden und Siegburg-Zange festsitzen, sollen von Einsatzkräften der Polizei abgeleitet werden. Rettungskräfte versorgen die Menschen im Stau mit Wasser. Aktuell kommt es auf der A560 und der A59 zu längeren Staus.

Nach Angaben eines Bahnsprechers sind diverse Schaltanlagen neben der Strecke beschädigt. Es kommt daher auch im Bahnverkehr zu erheblichen Behinderungen und Ausfällen. Züge der RE9 aus Niederschelden enden und beginnen in Siegburg. Dies gilt auch für Züge der Linie S12 aus Au (Sieg). Züge aus Aachen enden und beginnen ebenso wie Bahnen aus Horrem in Troisdorf. Die Deutsche Bahn hat einen Ersatzverkehr zwischen Hennef und Troisdorf eingerichtet. ICEs zwischen Köln und Frankfurt werden über Bonn umgeleitet, teilte die Bahn mit. Es kommt zu Verspätungen. Wie lange die Sperrung der Bahnstrecke noch andauert, ist noch unklar. Erst müssten die genauen Schäden überprüft werden.