Randale in Siegburg

Der 25-Jährige wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen. (Symbolbild)

Mehrere Personen haben am Freitagabend gegen 20 Uhr in der Straße "An der Stadtmauer" randaliert. Die Polizei konnte zunächst die Situation klären, sprach Platzverweise aus und trennte die Streitparteien.

22.07.2017

Gegen 21 Uhr wurde die Polizei erneut angefordert. Laut Polizeibericht war ein 25-jähriger Siegburger, dem zuvor der Platzverweis ausgesprochen worden war, zurückgekommen und randalierte wieder. Bei Eintreffen der Polizei reagierte er aggressiv und kam den Aufforderungen der Beamten zum Verlassen der Örtlichkeit nicht nach.

Er wurde in Gewahrsam genommen und gefesselt. Dabei wurde er leicht verletzt. Ein Atemalkoholtest ergab 1,88 Promille. Ein Arzt wurde zur Überprüfung der leichten Verletzungen und der Gewahrsamsfähigkeit hinzugezogen. Den Rest der Nacht verbrachte der Siegburger in der Gewahrsamszelle.