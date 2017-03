Prozess in Siegburg

Siegburg. Der Angeklagte bricht in eine Wohnung ein und stiehlt der Tante einer Mittäterin 4200 Euro, um ins Drogengeschäft einsteigen zu können. Neben dem Verdächtigen wurden auch die Komplizen in Siegburg verurteilt.

Von Hans-J. Wimmeroth, 02.03.2017

Als „Profi“ bezeichnete sich jetzt vor einem Schöffengericht unter Vorsitz von Richter Hauke Rudat ein 23-jähriger Mann. Obschon in Handschellen aus der Haft zum Prozess vorgeführt, blieb er während des gesamten Prozesses völlig gelassen und machte seine Aussagen, als wären seine Taten das Selbstverständlichste von der Welt.

Gemeinsam mit einer 28-Jährigen und einem 22-Jährigen war er nächtens am 21. August 2016 zur Wohnung der Tante der 28-Jährigen gegangen, hatte dort die Haustür aufgehebelt und 4200 Euro Bargeld gestohlen. Währenddessen standen die beiden Mitangeklagten Schmiere. Das Geld wurde aufgeteilt. Den beiden Männern sollte es als Grundlage dienen, ins Marihuanageschäft einzusteigen. Das Gericht verurteilte schließlich den 23-Jährigen zu drei Jahren Haft, den 22-jährigen Angeklagten zu einem Jahr Haft auf Bewährung und die 28-Jährige zu einem Jahr und vier Monaten Freiheitsstrafe, ebenfalls auf Bewährung.

Im Fall des 23-Jährigen ging das Gericht über die Forderung der Staatsanwaltschaft hinaus, die zwei Jahre Haft gefordert hatte. Im Fall der jungen Frau verringerte das Gericht die vom Staatsanwalt geforderte Strafe um zwei Monate auf ein Jahr und vier Monate, der andere Mann kommt mit einem Jahr zur Bewährung davon. Schon dessen Verteidiger hatte darauf hingewiesen, dass nur durch das reuige Verhalten seines Mandanten die Sache ans Tageslicht kam.

Die drei Angeklagten jedenfalls hatten im Sommer des vergangenen Jahres überlegt, wie sie an Geld kommen könnten. Dabei erwähnte die junge Frau, dass ihre Tante – über die sie sich geärgert hatte – meistens eine Menge Bargeld im Hause hat und zwar in der Handtasche. Und die wäre entweder unter dem Bett oder in einem Flur zu finden. Am Nachmittag oder frühen Abend des 21. August reifte dann ein Plan, bei der Tante in der Nacht einzudringen und sich das Geld zu beschaffen.

Der 23-Jährige hebelte die Haustür auf, drang in die Wohnung vor, fand die Tasche unter dem Bett der schlafenden Tante und darin einen Umschlag mit 4200 Euro. Er schnappte sich dann noch den Wagenschlüssel der Frau, womit das Trio flüchtete.

Den Schlüssel warf der 28-Jährige in einen Teich, das Geld teilten sie untereinander auf. „Eine besonders nette Tat, die Tante auszunehmen, die Ihnen nach Aktenlage auch noch Obdach gewährt hatte“, sagte Richter Rudat zu der Angeklagten. Die beiden Männer beschlossen, sich Marihuana zu kaufen, um ins Drogengeschäft einzusteigen. „Sie wollten sich eine Einnahmequelle von einigem Gewicht verschaffen“, hatte die Staatsanwaltschaft formuliert.

In der Tat kam es dann zu drei Einkäufen von jeweils 50 Gramm Marihuana. Indes konnten sie ihre Geschäfte nicht mehr ans Laufen bringen, weil der 22-Jährige – von schlechtem Gewissen geplagt – zur Polizei ging und die ganze Sache gestand. Der 23-Jährige kam in Untersuchungshaft, weil er bereits einiges auf dem Kerbholz hatte, unter anderem Einbruchsdiebstähle, Körperverletzung und Drogendelikte.