Vorfall in Siegburg

Siegburg. Ein junger Autofahrer ist mit seinem Wagen am Montagabend in Siegburg von der Fahrbahn abgekommen. Der 22-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Von Anja Wollschläger, 27.11.2018

Gegen 21.20 Uhr hat sich am Montagabend auf der Hauptstraße in Siegburg-Kaldauen ein Unfall ereignet. Dort war ein 22 Jahre alter Autofahrer mit seinem Wagen plötzlich nach rechts von seiner Fahrspur abgekommen und gegen einen geparkten Pkw gekracht.

Der junge Mann war laut Polizeiangaben von Siegburg-Stallberg in Richtung Seligenthal unterwegs, als er vor dem Abzweig zum Mühlenhofweg offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Zeugen sollen beobachtet haben, wie er "völlig unerwartet" seine Fahrspur verließ.

Laut Polizei wurde der Siegburger bei dem Unfall verletzt, konnte sich aber selbstständig aus seinem Auto befreien. Den Beamten sagte der Autofahrer, dass er Sekundenschlaf als Unfallursache vermutet.

Beide Autos wurden bei dem Unfall so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der junge Mann wurde von Rettungskräften zunächst am Unfallort versorgt. Mit einem Rettungswagen wurde er danach in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 5000 Euro.