Kollision auf der Wilhelmstraße

Siegburg. Bei einem Verkehrsunfall in Siegburg ist es am Montagabend zu einem Sachschaden gekommen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Von general-anzeiger-bonn.de, 03.10.2017

Auf der Wilhelmstraße in Siegburg sind am Montagabend zwei Autos kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, mißachtete der Fahrer eines silbergrauen Fiestas, der von der Wilhelmstraße in Richtung Bahnhof fuhr, an der Kreuzung zur Mahrstraße die Vorfahrt und fuhr in den Kreuzungsbereich ein.

Ein roter Audi, der aus Richtung der Mahrstraße kommend unterwegs war und Vorfahrt hatte, konnte dem Fiesta nicht mehr ausweichen und kollidierte mit diesem. Beim Unfall wurde keiner verletzt. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.