Siegburg. Eine junge Frau ging am Dienstagabend in Siegburg mit einem Messer auf ihre Mutter los. Die Polizei, ein Rettungswagen und die Feuerwehr rückten an.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.05.2018

Ein Großaufgebot der Polizei ist am Dienstagabend in die Siegburger Zeithstraße ausgerückt. Vor Ort waren vier Polizeiwagen, ein Rettungswagen und die Feuerwehr. Eine 20-jährige Frau wurde abgeführt. Wie die Einsatzleiterin vor Ort auf GA-Anfrage mitteilte, wohnt die Mutter der 20-Jährigen in einem Wohnhaus in der Zeithstraße. Dort sei die junge Frau am Abend eingedrungen und habe die Mutter mit einem Messer bedroht.

Eine weitere Person in der Wohnung alarmierte die Polizei. Die Mutter konnte noch vor Eintreffen der Beamten aus der Wohnung fliehen. Daraufhin habe die 20-Jährige gedroht, sich mit dem Messer zu verletzten. Die Beamten konnten die junge Frau beschwichtigen und aus der Wohnung abführen.