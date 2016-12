Einsatz für den guten Zweck

21.12.2016 Siegburg. Kurz vor Weihnachten haben die Kinder des Anno-Gymnasiums Siegburg noch eine gute Tat vollbringen können: Sie überreichten eine Spende in Höhe von rund 13.000 Euro an zwei gemeinnützige Organisationen der Region.

Das ganze Jahr über haben die Kinder in verschiedenen Aktionen das Geld zusammengetragen. Am Dienstag übergaben sie die Spende an die Indienhilfe Siegburg und an „Aktion Tagwerk“, die sich in Afrika engagiert.

„Wir machen hier nicht nur Unterricht, sondern setzen uns auch als Gemeinschaft für andere ein“, sagte Schulleiter Sebastian Kaas. Das bewiesen die Schüler im Jahr 2016. An einem Aktionstag im Sommer haben sich die Schüler von der sechsten bis zur zwölften Klasse für die „Aktion Tagwerk“ engagiert. Dabei verkauften sie Kuchen oder arbeiteten für einen Tag in einem Betrieb mit. Die Kinder der fünften Klasse machten an dem Aktionstag einen Sponsorenlauf. Sie handelten vor dem Lauf mit ihren Eltern oder Firmen aus, wie viel Geld sie für eine Runde um den Sportplatz bekommen. Dann liefen sie so viele Runden, wie sie konnten.

Die Kinder sollen auch wissen wofür sie gesammelt haben

Alle Erlöse kamen in einen Topf und gehen jeweils zur Hälfte an die Indienhilfe und die „Aktion Tagwerk“. Die Indienhilfe unterstützt ein Kinderheim in Mumbai in Indien. 75 Mädchen werden dort betreut. Die Mädchen sind Waisen oder kommen aus Slums. Im Kinderheim bekommen sie Essen, Bildung und ein Zuhause. All das erzählte der Vorsitzende Norbert Noll den Kindern, damit sie auch wissen, wofür sie gesammelt haben. Auch die Mitarbeiter Jannis Neuhaus und Nelson Frey von „Aktion Tagwerk“ zeigten den Kindern in einer Präsentation, was alles in Afrika mit den Geldern finanziert wird. Die Schülerband „Great Mistake“ hatte am Aktionstag der Schule in der Siegburger Innenstadt gespielt und Passanten um Spenden gebeten. Darüber berichtete die Band am Dienstag: „Es hat so Spaß gemacht, wir können das nur weiterempfehlen.“

Die Schülerin Olivia Koziarowski engagiert sich das ganze Jahr über für die Indienhilfe. In einer Arbeitsgruppe mit rund 15 Schülern des Gymnasiums verkaufte sie Kuchen bei Schulveranstaltungen. „Mich hat das Schicksal der indischen Mädchen so berührt, dass ich helfen wollte“, sagte die 14-Jährige. (Sofia Grillo)