Demonstration in der Siegburger Innenstadt

Siegburg. Rund 110 Teilnehmer haben am Sonntag friedlich in Siegburg demonstriert. Angemeldet hatte den Protestzug zur Lage der Kurden in der Türkei ein kurdischer Kulturverein.

Von general-anzeiger-bonn.de, 04.02.2018

Laut Polizei verlief die Versammlung ohne Vorkommnisse. Nachdem die Versammlungsteilnehmer am Europaplatz um 15 Uhr zu einer Auftaktveranstaltung zusammengekommen waren, begleitete die Polizei die Demonstranten bei ihrem anschließenden Aufzug durch die Siegburger Innenstadt.

Im Bereich Johannesstraße/Cecilienstraße musste die Fahrbahn minutenweise gesperrt werden. Nennenswerte Behinderungen habe es dadurch aber nicht gegeben, so die Polizei. Auf dem Siegburger Markt löste sich die friedlich demonstrierende Gruppe um 16.15 Uhr auf.