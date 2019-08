Ferienprogramm auf dem Michaelsberg

SIEGBURG. Die Siegburger Zukunftswerkstatt des Jungen Forums Kunst bietet den idealen Raum zum freien Bauen, Krempeln und Malen. 100 Kinder und Jugendliche nutzen das Angebot.

Von Paul Kieras, 05.08.2019

Ein Baum, liefert das perfekte Material für die Bildhauerwerkstatt von Dirk Müller. Der Künstler zeigt Kindern und Jugendlichen, wie sie mit dem richtigen Werkzeug aus dem Stamm und den Ästen Tierskulpturen herausarbeiten. In unmittelbarer Nachbarschaft errichten kleine Handwerker aus Paletten, Brettern und Kanthölzern Häuser, da wird gesägt, gehämmert und gebohrt. Etwas weiter stehen Jungen und Mädchen vor einer Staffelei und malen, wieder andere gestalten aus altem Krempel und ausrangierten Dingen Neues wie etwa einen Roboterkopf aus defekten Elektroteilen. Sie alle sind Teilnehmer der nunmehr 16. Siegburger Zukunftswerkstatt, die das Junge Forum Kunst (JFK) unter der Leitung von Martina Clasen drei Wochen auf dem Michaelsberg anbietet.

100 Kinder und Jugendliche besuchen die Zukunftswerkstatt

Wie schon im vergangenen Jahr ist das kreative Camp auf der Bastionswiese oberhalb des Spielplatzes Teil der städtischen Ferienspiele. Rund 100 Kinder und Jugendliche haben in der ersten von insgesamt drei Wochen bereits teilgenommen, für die nun anstehenden zwei weiteren Wochen rechnet Clasen mit gleichen Zahlen. „Wir haben schon viele Nachmeldungen und Verlängerungen erhalten“, so die Leiterin, die sich als „momentan glückserfüllt“ bezeichnet. Denn im Gegensatz zum vergangenen Jahr habe es weder Streit noch Stress oder Konflikte gegeben, alle freuten sich, gemeinsam etwas zu unternehmen. Das läge zum einen daran, „dass viele Stammteilnehmer den Neuen weitergeben, welcher Geist hier herrscht“, zum anderen daran, dass klare Regel und Strukturen gelten, so Clasen. In dem Wissen könne jeder unbekümmert seiner Kreativität freien Lauf lassen. Einen wesentlichen Teil des harmonischen Zusammenwirkens auf dem Michaelsberg sieht die Siegburger Künstlerin aber auch in dem von der Stadt eigens für die Aktivitäten auf der Wiese neu angeschafften Zirkuswagens. Wie berichtet, wurde dafür ein ausrangierter Packwagen restauriert und mit Küche, Aufenthaltsraum, Materiallager und ausziehbarer Bühne ausgestattet. „Er ist das Herzstück und so etwas wie das Zuhause für alle“, schwärmt Clasen.

Aus "Nichts was Cooles" machen

Dass klare Regeln die Kreativität fördern, bestätigt auch Valerie Eisenhart von Rothe, die zum fünften Mal als Mitarbeiterin dabei ist und als Kind selbst viele Jahre an der Zukunftswerkstatt teilgenommen hat. Die 19-Jährige „krempelt“ mit Kindern, denen es nach ihren Worten gefällt, „aus Nichts was Cooles zu machen“.

Begeistert sind laut Salim Besirli auch die kleinen Künstler von seinem Workshop Miniaturmalerei. Der türkische Künstler, der sich schon im vergangenen Jahr bei Martina Clasen beworben hatte und aus Istanbul angereist ist, nutzt „die Natur als Leinwand“. Mit seiner Gruppe bemalt er Steine und Hölzer, die sie zuvor gemeinsam in der Umgebung gesucht und gefunden haben. Über die Kunst möchte er die Natur in den Fokus stellen. Große Talente gibt es auch beim Musikworkshop von Ben Tai Trawinski zu entdecken, der schon seit Jahren Clasen unterstützt. „Jeder kann mitmachen und lernen, egal auf welchem Niveau er ist“, erklärt der Musiker. Beim Abschlussfest wird es selbstverständlich ein Konzert der jungen Musiker geben. Vor dem Mittagessen der Zukunftswerkstatt geben Trawinski und seine „Bandmitglieder“ schon einmal ein kleines Spontankonzert für die übrigen Teilnehmer. Etwas abseits des Camps bot Markus Salgert seinen eigenen Graffiti-Kursus für eine Woche an, früher war er Teil des JFK-Angebots. Sein Kursus war und ist äußerst beliebt und jedes Jahr ausgebucht. Bereits zum siebten Mal betätigt sich Allegra Beckschulte als Sprayer. „Es macht immer wieder Spaß und jedes Jahr lerne ich neue Techniken, schwärmt die 20-Jährige.

Mehr Informationen zur Zukunftswerkstatt und zum Abschlussfest am Samstag, 17. August, gibt es auf www.jungesforumkunst.de oder bei Martina Clasen unter 0 22 41/2 08 51 20.