Autofreier Sonntag im Siegtal

Rhein-Sieg-Kreis. Tausende Radfahrer und Inlineskater haben am Sonntag auf rund 125 Kilometern im Siegtal freie Fahrt. Zu "Siegtal pur" werden mehrere zehntausend Besucher erwartet.

Von Sofia Grillo, 29.06.2017

Von der Quelle der Sieg bei Netphen bis nach Siegburg verwandeln sich die Straßen am Sonntag, 2. Juli, von 9 bis 18 Uhr in eine autofreie Zone. Die Veranstaltung „Siegtal pur“ geht in die 22. Runde und lädt Fahrradfahrer, Inlineskater und Jogger dazu ein, sich auf rund 125 Kilometern breit zu machen. „Die Vorbereitung ist in trockenen Tüchern, jetzt müssen wir nur die Daumen für ein angenehmes Wetter drücken“, sagt Hans-Peter Hohn von der Wirtschaftsförderung des Rhein-Sieg-Kreises.

Mehrere zehntausend Besucher werden erwartet. Die Organisation liege bei allen teilnehmenden Gemeinden und Städten, so Hohn. Die Ordnungsämter müssten sich darum kümmern, dass die Straßen abgesperrt werden und Hilfsdienste, wie die freiwilligen Feuerwehren, die Technischen Hilfswerke und die Rettungsorganisationen, für den Tag bereit stehen. Zahlreiche Vereine kümmern sich entlang der Strecke um die Bewirtung der Gäste. Auf dem Marktplatz in Hennef etwa steigt um 11 Uhr ein Street-Food-Festival. In Weldergoven gibt es ab 9 Uhr einen Gassenflohmarkt mit einer Cafeteria.

Bahn setzt Sonderzüge ein

Wer nicht die komplette Strecke zurücklegen möchte, fährt mit dem Zug weiter: Die Bahn setzt auf der Siegstrecke neben den regulären Verbindungen Sonderzüge auf der Linie RE 9 ein. Die S 12 von Köln nach Au (Sieg) und umgekehrt wird an dem Tag bis Wissem verlängert. Ein Bus-Shuttle bringt Radler für vier Euro pro Person vom Bahnhof Siegen bis zur 603 Meter hoch gelegenen Siegquelle im Rothaargebirge. Informationen zu den Entfernungen zwischen den verschiedenen Etappen der Strecke, die Steigungsverhältnisse und die Fahrzeiten der Sonderzüge gibt es auf einem kostenlosen Flyer. Er ist in der Tourist-Info Hennef, Frankfurter Straße 97, beim Touristikverband Siegerland-Wittgenstein, beim Kreis Altenkirchen, dem Rhein-Sieg-Kreis sowie auf www.naturregion-sieg.de/radweg-sieg/siegtal-pur zu bekommen.