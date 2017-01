VHS Rhein-Sieg legt neues Programm vor

Iranische und syrische Flüchtlinge nahmen erfolgreich am ersten Akademikerkurs 2016 in Siegburg teil.

14.01.2017 Siegburg. Knapp ein Pfund wiegt das neue Kursprogramm der VHS Rhein-Sieg. Rund 900 Kurse, Seminare, Aktionstage, Bildungsurlaube und Vorträge sind darin übersichtlich und ansprechend nach Fachbereichen aufgeführt. Neben Bewährtem bietet das erste Halbjahrsangebot auch viel Neues.

Unter die Kategorie „Nostalgie und Retro, aber hip“, wie es VHS-Direktorin Mechthild Tillmann bei der Vorstellung des Programms nannte, fällt beispielsweise ein Kurs, in dem die Technik des Emaillierens von Schmuck vermittelt oder Kork, ein alter Bau- und Dekostoff, neu entdeckt wird. Eine Renaissance feiert laut Tillmann der Flamenco, worauf die VHS mit einem Kurs reagiert.

Beim Backen liegt aktuell „Tartes, Madeleins und Éclairs“, also die feine „Pâtisserie française“, im Trend. Zu den „Dauerbrennern“ gehören wieder Gesundheitskurse, etwa Yoga in allen Variationen oder Bildungsurlaube in der Achtsamkeitspraxis, die eine gesunde Balance in Beruf und Alltag vermitteln.

Für verschiedene Veranstaltungen konnte unter anderem Rolly Brings & Band verpflichtet werden, der überlieferten Fabeln karnevalistische Züge abgewinnt. Anschaulich, humorvoll und mit sprachlichem Witz erklärt Physikprofessor, Wissenschaftsjournalist und TV-Moderator Harald Lesch den Ursprung unseres Kosmos.

Mit zahlreichen Kursen zum Deutschlernen legt die VHS nach 2016 auch in diesem Jahr wieder einen Schwerpunkt auf die Hilfe zur Integration von Flüchtlingen. Bei der Anzahl der durchgeführten Sprachprüfungen, die europaweit anerkannt werden, belegte die VHS Rhein-Sieg unter den anerkannten Prüfungszentren in NRW einen Spitzenplatz.

Die Direktorin lobte in diesem Zusammenhang den Lerneifer der Flüchtlinge, die innerhalb kürzester Zeit die Anforderungen der verschiedenen Niveaustufen erfüllten. Exemplarisch nannte sie den ersten Akademikerkurs für Flüchtlinge, der im vergangenen Jahr in Siegburg stattfand.

Mit rund 2000 Veranstaltungen im Jahr 2016 erzielte die VHS einen neuen Spitzenwert in ihrer Vergleichsgruppe in NRW, und mit 46.400 Unterrichtsstunden führte sie das Vierfache von 11.200 Stunden durch, die vom Land vorgegeben sind. Insgesamt spiele das kommunale Bildungszentrum für den Kreis in der „nordrhein-westfälischen Spitzenliga mit“, so Tillmann. Im Angebot sei man unter den „zwölf Großen“ und das immerhin in Konkurrenz mit „Schwergewichten“ wie Köln, Düsseldorf oder Aachen, so Tillmann.

Weitere Informationen zur VHS sowie zum neuen Programm unter www.vhs-rhein-sieg.de oder 0 22 41/3 09 70. (Paul Kieras)