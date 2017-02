Karneval einmal klassisch in Sankt Augustin

Der gebürtige Kölner Burkard Sondermeier (70) hat vor sieben Jahren den „Karneval einmal klassisch“ ins Leben gerufen. Seit 40 Jahren lebt der frühere Jazzmusiker und Restaurator in Neunkirchen-Seelscheid. In seinem Kunsthaus, in dem es eine Werkstatt und einen Veranstaltungsaal gibt, spielt er viele seiner Vorführungen. Seine Beiträge werden auch im Hörfunk von WDR 3 gesendet. Die nächste Aufführung ist am Sonntag, 12. Februar, um 11 Uhr im Haus Menden in Sankt Augustin, An der Alten Kirche 3. Am Sonntag, 26. Februar, spielt er ab 18 Uhr in der Bonner Oper. Karten gibt es über www.bonnticket.de und in den GA- Bonnticket-Shops.